Etiopia-Emirati: ministri degli Esteri a colloquio su espansione cooperazione bilaterale

- I governi di Etiopia ed Emirati Arabi Uniti espanderanno la loro cooperazione. Lo riferisce sulla piattaforma X (ex Twitter) il ministero degli Esteri etiope riferendo dell'incontro fra il vicepremier e ministro degli Esteri del Paese, Demeke Mekonnen, e l'omologo emiratino, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Nel quadro del colloquio, le autorità hanno deciso "di espandere la multiforme cooperazione tra l'Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti", dopo aver concordato su una serie di questioni bilaterali e regionali definite di interesse comune. L'incontro, precisa Addis Abeba, ha avuto luogo all'indomani della visita ufficiale del presidente degli Emirati Arabi Uniti in Etiopia. Il governo etiope aggiunge che in questo contesto Sheikh Al Nahyan è stato anche informato sul ruolo che l'Etiopia intende svolgere nella prossima conferenza Cop-28, che si svolgerà dal 30 novembre al 12 dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. (Was)