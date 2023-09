Vaticano: Papa, il Mediterraneo torni a essere laboratorio di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel suo discorso alla sessione conclusiva degli Incontri sul Mediterraneo, ricorda che "il mare nostrum" è "avamposto di sfide che riguardano tutti" e "porta in sé una vocazione globale alla fraternità, unica via per prevenire e superare le conflittualità". Il Pontefice lancia un appello affinché "nell'odierno mare dei conflitti" il Mediterraneo "torni a essere laboratorio di pace". "Quanto ne abbiamo bisogno nel frangente attuale – sottolinea il Papa – dove nazionalismi antiquati e belligeranti vogliono far tramontare il sogno della comunità delle nazioni! Ma – ricordiamolo – con le armi si fa la guerra, non la pace, e con l'avidità di potere si torna al passato, non si costruisce il futuro". Bergoglio invita a ripartire "dal grido spesso silenzioso degli ultimi, non dai primi della classe che, pur stando bene, alzano la voce. Ripartiamo, Chiesa e comunità civile, dall'ascolto dei poveri". Il Pontefice invita all'accoglienza e punta il dito contro la precarietà. "E dove c'è precarietà c'è criminalità – dice il Papa – dove c'è povertà materiale, educativa, lavorativa, culturale e religiosa, il terreno delle mafie e dei traffici illeciti è spianato. L'impegno delle sole istituzioni non basta, serve un sussulto di coscienza per dire 'no' all'illegalità e 'sì' alla solidarietà, che non è una goccia nel mare, ma l'elemento indispensabile per purificarne le acque". (Civ)