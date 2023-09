Russia-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto annuncia visita a Mosca a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto sarà in visita a Mosca dall’11 al 13 ottobre. Lo ha annunciato lui stesso all’agenzia di stampa “Tass” dopo un colloquio con l’omologo russo Sergej Lavrov a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Szijjarto parteciperà alla Settimana dell’energia e discuterà di temi energetici con il vicepremier russo Aleksandr Novak. “Consideriamo la cooperazione nell’energia come la parte più importante della nostra attuale interazione”, ha spiegato il capo della diplomazia di Budapest. “La sicurezza dei nostri approvvigionamenti è largamente basata sulle forniture dalla Russia”, ha aggiunto il ministro magiaro. (Vap)