Business news: Moldova, volume esportazioni verso l'Ue superiore di 2,5 volte rispetto a quello verso Csi

- Dall'inizio di quest'anno, il valore delle esportazioni di merci dalla Moldova verso i Paesi dell'Unione Europea è stato 2,5 volte superiore rispetto a quelle verso i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti. Secondo i dati statistici, le esportazioni di beni destinati ai Paesi dell'Ue, nel periodo gennaio-luglio 2023, sono ammontate a 1,460 miliardi di dollari, mentre quelle destinate ai Paesi Csi hanno avuto un valore di soli 585,3 milioni di dollari. Questi dati sono stati forniti dall'Ufficio nazionale di statistica, secondo il quale la quota di esportazione di beni moldavi nell'Ue è del 62,3 per cento sul totale delle esportazioni, in aumento di 2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Le esportazioni di beni destinati ai Paesi della Csi hanno rappresentato una quota del 24,9 per cento sul totale delle esportazioni, in aumento di 5,2 punti percentuali rispetto a gennaio-luglio 2022. Questo aumento è stato generato principalmente dall'aumento delle esportazioni di beni in Ucraina. Nel periodo gennaio-luglio 2023, i principali Paesi di destinazione delle esportazioni di beni sono stati: Romania (32,4 per cento del totale delle esportazioni), Ucraina (16,9 per cento), Italia (7 per cento), Germania (5,3 per cento), Federazione Russa e Repubblica Ceca (3,9 per cento ciascuna), Turchia (3,7 per cento), Polonia (2,8 per cento), Bielorussia (2,3 per cento), Spagna (1,8 per cento), Bulgaria (1,5 per cento), Stati Uniti (1,3 per cento) e Ungheria (1,2 per cento). (Rob)