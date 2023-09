Business news: Bosnia, stipendio netto a luglio pari a 645 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio netto medio in Bosnia Erzegovina a luglio è stato di 1.262 marchi convertibili (circa 645 euro), una flessione nominale dello 0,4 per cento, e in termini reali dello 0,2 per cento rispetto allo stipendio del mese precedente. Lo stipendio di luglio è invece maggiore dell'11,3 per cento in termini nominali e del 7 per cento in termini reali rispetto a quello dello stesso mese di un anno fa. Sono i dati forniti dall'Istituto di statistica nazionale e riportati dal sito informativo "Biznis". Le retribuzioni medie più alte si sono registrate nelle attività finanziarie, assicurative e nelle attività di informazione e comunicazione con 1.865 marchi (circa 954 euro), e nella produzione e fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata, 1.737 marchi (circa 888 euro). (Seb)