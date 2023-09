Business news: Svizzera, Banca centrale mantiene invariato tasso di interesse all'1,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale svizzera (Bns) ha mantenuto invariato il tasso di interesse all'1,75 per cento, evidenziando al contempo come non si possa escludere un aumento nel prossimo futuro. La decisione della Bns giunge a seguito del calo dell'inflazione all'1,6 per cento in agosto, lo stesso livello di luglio. "La situazione ci permette per il momento di aspettare e rivedere le prossime misure di politica monetaria che abbiamo adottato finora, sufficienti a mantenere l'inflazione entro la fascia di stabilità dei prezzi in modo sostenibile", ha detto il presidente della Bns, Thomas Jordan. (Geb)