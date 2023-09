Business news: Romania, il Canada intende finanziare unità 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada intende mettere a disposizione della Romania 2,23 miliardi di dollari per finanziare i nuovi reattori nucleari Candu (Unità 3 e 4) della Centrale nucleare di Cernavoda. Lo ha annunciato il ministero dell'Energia di Bucarest attraverso un comunicato stampa. Il titolare del dicastero romeno, Sebastian Burduja ha incontrato a Ottawa l'omologo canadese, Jonathan Wilkinson. In questa occasione, la parte canadese ha annunciato che potrà sostenere con un massimo di 3 miliardi di dollari il finanziamento dello sviluppo di progetti nucleari da parte di Nuclearelectrica, il gestore della centrale nucleare di Cernavoda, e rispettivamente di Energonuclear, la filiale di Nuclearelectrica per lo sviluppo di il progetto. (Rob)