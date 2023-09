Business news: Estonia, Commissione Ue approva valutazione preliminare prima rata Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato oggi una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento dell'Estonia per 286 milioni di euro di sovvenzioni nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf). La richiesta comprende due rate da 143 milioni di euro ciascuna. Le due rate coprono le riforme e gli investimenti relativi all'energia, alla transizione verde e digitale, al mercato del lavoro, alla sanità e all'assistenza a lungo termine, alle competenze verdi, all'innovazione e ai trasporti, nonché al sistema di audit e controllo dell'Estonia per l'attuazione del Rrf. Con la loro richiesta, le autorità estoni hanno fornito prove dettagliate e complete che dimostrano il raggiungimento delle 28 tappe e di 1 obiettivo previste dal Pnrr estone. "La Commissione ha valutato attentamente queste informazioni prima di presentare una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. (segue) (Beb)