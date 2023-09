Russia: intelligence britannica, logoramento e avvicendamenti numerosi tra gli ufficiali russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina si avverte “un estremo logoramento e un elevato tasso di ricambio tra le truppe russe, persino nei ranghi degli ufficiali”. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica, in un aggiornamento quotidiano pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. A titolo di esempio, viene citata l’esperienza del 247mo reggimento d’assalto aviotrasportato, che ha visto il proprio comandante cambiare per ben tre volte dall’inizio della guerra. L’ultimo, il colonnello Vasily Popov, “è stato probabilmente ucciso nell’area di Orikhiv a inizio settembre 2023”. Poche settimane prima aveva probabilmente dato le dimissioni in suo predecessore, il colonnello Pytor Popov. “Secondo fonti indipendenti della stampa russa avrebbe agito per protesta dinanzi all’incapacità delle truppe russe di recuperare i corpi dei caduti”, affermano i servizi britannici. Nelle prime settimane dell’invasione era morto nei pressi di Mykolaiv il primo comandante del reggimento, il colonnello Kostantin Zizevsky. (Rel)