Giustizia: Nordio, revisione geografia all'attenzione governo

- "La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è all'attenzione del governo. Quella attuale, infatti, è stata realizzata secondo criteri che molto spesso non corrispondono alle conflittualità sociali, finanziarie ed economiche delle singole Regioni, come in Veneto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, questa sera al convegno "Verona Domani" in cui è intervenuto – tra gli altri - anche il presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio. (Rin)