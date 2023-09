Usa: sciopero auto, Biden andrà in Michigan la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in Michigan la prossima settimana, per esprimere il suo sostegno agli iscritti al sindacato United Auto Workers, nel quadro dello sciopero avviato dopo lo stallo nelle trattative con le case automobilistiche General Motors, Ford e Stellantis per il nuovo contratto di lavoro. Lo ha confermato una fonte anonima all’emittente “Cnn”, dopo che il presidente del sindacato, Shawn Fain, ha invitato Biden a partecipare all’iniziativa. (Was)