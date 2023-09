Business news: Croazia, secondo Standard & Poor's l'economia crescerà più della media Ue grazie a turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Croazia crescerà quest'anno più forte che nella maggior parte dei membri dell'Ue e dell'eurozona, grazie anche al suo settore turistico "dinamico". Sono le previsioni dell'agenzia internazionale Standard & Poor's, riprese dall'emittente radiotelevisiva "Hrt", la quale sottolinea che il Paese balcanico ha la quota maggiore di turismo nel Pil tra i membri dell'Unione europea e che la parte derivante dal consumo dei turisti è "un importante generatore di reddito, profitti e posti di lavoro nel Paese". Dando un giudizio sull'andamento della stagione turistica, ancora in corso, il direttore dell'Ente croato per il turismo (Htz) Kristijan Stanicic si dice "soddisfatto". "A settembre stiamo registrando ottimi risultati, con più del 10 per cento di arrivi rispetto allo scorso anno. Cumulativamente siamo a più 8 per cento di arrivi e a più 2 per cento di pernottamenti, quindi proseguiamo con un traffico turistico stabile, direi addirittura in crescita, che riflette lo stato dei mercati", ha sottolineato. Secondo l'esperto, la Croazia è ancora elencata come una destinazione dove l'ospite "ottiene il giusto rapporto di qualità e prezzo". "Nel corso di quest'anno, soprattutto durante il picco della stagione turistica, abbiamo assistito a una certa insoddisfazione e a un aumento dei prezzi, che è una conseguenza della situazione globale. I fatti però confermano che la Croazia è ancora una delle destinazioni turistiche più ambite del Mediterraneo", ha concluso Stanicic. (Seb)