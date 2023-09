Business news: Regno Unito, aumenta il debito pubblico ad agosto, si attesta al 98,8 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico del Regno Unito è aumentato il mese scorso, quando il ministero delle Finanze ha preso in prestito 11,6 miliardi di sterline (11,6 miliardi di euro), ovvero 3,5 miliardi di sterline (4,1 miliardi di euro) in più rispetto all'agosto dell'anno scorso. Tali dati sono stati resi noti dall'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons). Il debito pubblico totale ha così raggiunto i 2590 miliardi di sterline, ovvero il 98,8 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Il rapporto debito-Pil del Regno Unito è superiore di 2,3 punti percentuali rispetto a un anno fa e si trova a livelli visti l'ultima volta nei primi anni '60. (Rel)