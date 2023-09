Business news: Norvegia, Banca centrale alza al 4,25 per cento il tasso di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Norvegia ha alzato il tasso di interesse di 25 punti base, al 4,25 per cento, con il fine di limitare l'aumento dell'inflazione. Come ha spiegato la governatrice Ida Wolden Bache, anche a dicembre dovrebbe esserci un aumento del tasso di interesse, che secondo le stime della Banca centrale dovrebbe attestarsi intorno al 4,5 nel corso del 2024. Nel mese di agosto, l'inflazione al netto dei costi dell'energia ha toccato il 6,3 per cento in Norvegia, comunque in discesa rispetto al 7 per cento di giugno. (Sts)