Business news: Spagna, Tribunale nazionale obbliga Acs a restituire 210 milioni euro per progetto Castor

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha respinto il ricorso presentato da Escal Ugs, di proprietà al 67 per cento di Acs e al 33 per cento di Deundee Energy, contro la risoluzione della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza (Cnmc) che imponeva il pagamento di un indennizzo di 209 milioni di euro per la chiusura della piattaforma di gas naturale Castor. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'autorità di vigilanza ha richiesto questo rimborso dopo che nel 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato nullo e incostituzionale l'indennizzo di 1,3 miliardi di euro a Escal approvato dal governo del Pp nel 2014 quando decise di chiudere l'impianto di stoccaggio sotterraneo in seguito al rilevamento diversi movimenti sismici durante la fase di riempimento di gas cuscinetto. Questa decisione del governo era stata impugnata dal Parlamento catalano e del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). I 210 milioni che dovranno essere restituiti corrispondono alle liquidazioni finali del 2014, 2016 e 2017. La sentenza ha inoltre condannato Escal al pagamento delle spese processuali. (Spm)