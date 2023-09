Business news: Regno Unito, inaugurato ampliamento pista atterraggio di Southampton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi all'aeroporto di Southampton, Regno Unito, di proprietà al 50 per cento della spagnola Ferrovial, l'ampliamento di una nuova pista di atterraggio per aumentarne la capacità e adattarlo alle moderne flotte aeree. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", i lavori sono stati avviati nella primavera di quest'anno per estendere l'estremità settentrionale della pista di 164 metri con un investimento di 17,4 milioni di euro. L'aeroporto di Southampton fa parte di Ags, la società che possiede e gestisce gli aeroporti di Aberdeen, Glasgow e Southampton, di cui Ferrovial detiene il 50 per cento. Ferrovial, inoltre, è anche l'azionista di maggioranza di Heathrow, il più grande scalo del Regno Unito, e dell'aeroporto internazionale di Dalaman in Turchia. (Spm)