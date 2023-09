Business news: Francia, ad agosto cresciuto del 4,2 per cento il numero di nuove imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto in Francia il numero di nuove imprese è aumentato del 4,2 per cento, per un totale di 94.683 aziende. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel dettaglio, le micro-imprese sono aumentate del 5,6 per cento, a 61.810 unità, mentre quelle classiche dell'1,7 per cento, per un totale di 32.873 società. Tra giugno e agosto l'aumento è stato invece del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. (Frp)