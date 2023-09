Business news: Polonia, via libera autorità tutela ambientale per costruzione prima centrale nucleare nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha rilasciato un permesso ambientale per la costruzione della prima centrale nucleare nazionale. Lo ha reso noto oggi l'agenzia di stampa "Pap", citando il ministro del Clima Anna Moskwa. Secondo la Direzione generale per la protezione dell'ambiente della Polonia (Gdos), la costruzione e il funzionamento dell'impianto non avranno effetti negativi sull'ambiente e il suo impatto sarà monitorato. La costruzione della centrale nucleare, situata sulla costa del Mar Baltico, dovrebbe iniziare nel 2026, con l'obiettivo di concludere i lavori entro il 2033. "Si tratta di una pietra miliare nella realizzazione di un investimento cruciale dal punto di vista della sicurezza energetica", ha detto Moskwa. (Vap)