Business news: Commissione infligge sanzione di 376 milioni di euro a Intel per abuso di posizione dominante

- La Commissione europea ha inflitto una seconda una multa di circa 376,36 milioni di euro a Intel per abuso di posizione dominante, già accertato in precedenza, nel mercato dei chip per computer chiamati "x86 central processing units" (Cpu x86). Secondo la Commissione, come specificato in una nota stampa, Intel ha messo in atto una serie di pratiche anticoncorrenziali finalizzate a escludere i concorrenti dal mercato rilevante, in violazione delle norme antitrust dell'Ue. La sanzione arriva dopo che, nel 2009, la Commissione aveva inflitto a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro dopo aver constatato che Intel aveva abusato della sua posizione dominante nel mercato delle Cpu x86. La decisione della Commissione si basava sulla constatazione che Intel aveva aveva messo in atto due forme specifiche di pratiche illegali. Ossia concedendo sconti, totalmente o parzialmente occulti, ai produttori di produttori di computer a condizione che acquistassero tutte o quasi tutte le loro Cpu x86 da Intel (i cosiddetti "sconti condizionati") e pagando i produttori di computer per bloccare o ritardare il lancio di specifici prodotti contenenti Cpu x86 della concorrenza e per limitare i canali di vendita disponibili per tali prodotti (le cosiddette "naked restriction" o "restrizioni nude"). (Beb)