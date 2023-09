Napolitano: Solinas, perdiamo autorevole punto riferimento istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Christian Solinas si unisce al cordoglio che in questo momento attraversa tutto il Paese per la morte del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. "Perdiamo - dice il presidente - un sicuro, affidabile e autorevole punto di riferimento per le Istituzioni democratiche. Un servitore del Paese, uomo di pace e di dialogo dallo spirito sempre giovane e aperto ai cambiamenti del mondo, testimone e protagonista positivo di una parte importante della nostra storia", conclude.(Rin)