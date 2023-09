Napolitano: von der Leyen, grande statista, è stato ancora di stabilità per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula, von der Leyen, ricorda su X (ex Twitter) l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso oggi all'età di 98 anni. "Piango la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano. Un grande statista italiano, con un forte cuore europeo. È stato un'ancora di stabilità per il suo Paese in tempi difficili, profondamente convinto che un'Europa unita fosse nell'interesse dei suoi cittadini", si legge nel messaggio di von der Leyen. (Beb)