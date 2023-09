Business news: compagnia Air Serbia registra record di passeggeri trasportati da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera serba, Air Serbia, ha per la prima volta nella sua storia trasportato più di 3 milioni di passeggeri nel corso di un anno. Lo ha annunciato la stessa compagnia, secondo cui il risultato segnalato a settembre da gennaio 2023 è "del 7 per cento superiore rispetto al precedente record risalente al 2019". Il direttore generale di Air Serbia, Jiri Marek, si è detto certo che il numero di passeggeri trasportati entro la fine del 2023 "sarà significativamente superiore ai 3,5 milioni precedentemente annunciati". Air Serbia vola verso più di 80 destinazioni in tutto il mondo e, oltre che dall'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, opera anche dall'aeroporto di Nis e di Kraljevo. (Seb)