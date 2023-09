Business news: Svezia, Banca centrale alza tasso di riferimento al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale svedese (Riksbank) ha alzato il tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale, al 4,00 per cento. Si tratta dell'ottavo rialzo consecutivo deciso dalla Riksbank per contrastare l'aumento dell'inflazione, che ad agosto ha toccato il 4,7 per cento. "Gli sviluppi vanno nella giusta direzione, ma le pressioni inflazionistiche nell'economia svedese sono ancora troppo elevate", ha affermato la banca centrale in una nota. (Sts)