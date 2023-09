Tunisia: Stefania Craxi a Washington, posizione Usa sul prestito Fmi è ancora molto dura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La situazione del Mediterraneo e in Africa è stata tra i temi al centro degli incontri della senatrice a Washington, che in mattinata, insieme all’ambasciatrice Mariangela Zappia, ha incontrato al Congresso il suo omologo, Bob Menendez, e Roger Wicker, componente della commissione Difesa del Senato, oltre alla vice sottosegretaria per le politiche della Difesa, Mara Karlin. “L’Africa è un continente che mai come oggi è in ebollizione, a causa dell’instabilità e dei conflitti aggravati dal cambiamento climatico, il quale provoca carestie e siccità e da luogo al fenomeno migratorio”, ha spiegato, aggiungendo che le autorità statunitensi sono comunque “consapevoli di questo scenario”, soffrendo un problema analogo proveniente dall’America Latina. “Quello che ho provato a dire è che serve un grande sforzo della comunità internazionale, per diminuire il divario enorme che ancora oggi si registra tra Nord e Sud del mondo”, ha affermato la Craxi. Gli Stati Uniti, ha continuato, guardano all’Italia come ad un “alleato solido”, come ad un “attore capace più di altri Paesi di avviare un dialogo con i Paesi del Mediterraneo, capendone più a fondo le complessità e non avendo un approccio di tipo paternalistico”. (segue) (Was)