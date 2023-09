Tunisia: Stefania Craxi a Washington, posizione Usa sul prestito Fmi è ancora molto dura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Particolare attenzione, durante la visita a Washington della senatrice, è stata dedicata anche al conflitto in Ucraina. “Abbiamo ribadito il nostro fermo sostegno alla resistenza del popolo ucraino, segnalando che il perdurare della guerra può creare, come sta già accadendo anche qui, delle perplessità dell’interno dell’opinione pubblica”, ha spiegato, aggiungendo che tenere fede all’impegno preso nei confronti di Kiev significa anche difendere un principio generale. “Il sistema internazionale non può e non deve essere regolato dalle leggi della prepotenza, bensì da quelle del diritto”, ha affermato. Su questo fronte, in ogni caso, la Craxi ha detto di avere comunque riscontrato un sostegno “fermo e convinto” all’Ucraina da parte dei membri del Congresso, fino ad arrivare ad un punto in cui l’Ucraina “si possa sedere ad un tavolo di pace alle sue condizioni”. (Was)