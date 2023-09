Italia-Cina: Piantedosi incontra rappresentante Pechino su collaborazione polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato questa sera al Viminale il segretario della Commissione centrale per gli affari politici e giuridici del Pcc e membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese Chen Wenqing. Nel corso del colloquio sono stati trattati i temi della collaborazione tra le Forze di Polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. “La Cina - ha dichiarato il Ministro Piantedosi - è presente nel continente Africano e in quest’ottica la nostra collaborazione strategico-operativa assume ancora più rilevanza, al fine di intervenire sulle cause profonde della migrazione e unire gli sforzi di prevenzione e contrasto delle reti di trafficanti dedite alla tratta di esseri umani”. (Rin)