Usa: il governo si prepara al possibile blocco delle attività amministrative a fine mese

- L’amministrazione Biden si sta preparando ad un possibile blocco delle attività amministrative a fine mese, mentre il Congresso sta ancora lavorando ad un compromesso per estendere i finanziamenti al governo federale. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che l’ufficio della Casa Bianca per il bilancio ha inviato una comunicazione alle agenzie federali, chiedendo di aggiornare le linee guida per gestire una eventuale mancanza di fondi e allegando anche una bozza da inviare ai dipendenti per spiegare la situazione. A poco più di tre mesi dall’accordo di massima raggiunto al termine delle trattative tra la Casa Bianca e i negoziatori del presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, il nodo rimane ancora quello dei tagli alla spesa pubblica, chiesti a gran voce dai repubblicani e in particolar modo dalla frangia più conservatrice del partito. (Was)