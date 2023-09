Usa: senatore Menendez si dimette dalla presidenza della commissione Esteri dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez si è dimesso dall’incarico di presidente della commissione Esteri, dopo essere stato incriminato con l’accusa di corruzione da parte di un tribunale federale di Manhattan. La decisione è stata annunciata dal leader della maggioranza democratica alla camera alta del Congresso, Chuck Schumer. Le dimissioni sono un passaggio richiesto dalle regole della conferenza nazionale dei democratici, in base alle quali qualsiasi membro che occupa una posizione di leadership deve dimettersi in presenza di un processo giudiziario ai suoi danni. Lo stesso, però, potrà essere reintegrato dopo la caduta delle accuse. “Il senatore Menendez ha sempre portato avanti il servizio pubblico, battendosi per i cittadini del New Jersey, ha diritto ad un processo giusto e veloce: ha deciso di dimettersi temporaneamente dall’incarico di presidente della commissione Esteri, fino a che la questione non sarà conclusa”, ha detto Schumer. Il senatore Ben Cardin, componente democratico più anziano della commissione, sarà probabilmente nominato presidente ad interim. Nei confronti di Menendez sono stati emessi tre capi di accusa per corruzione e per avere ricevuto tangenti. (segue) (Was)