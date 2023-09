Usa: senatore Menendez si dimette dalla presidenza della commissione Esteri dopo incriminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle accuse, il senatore avrebbe ricevuto pagamenti per centinaia di migliaia di dollari, sfruttando in cambio la sua posizione per favorire le attività di tre imprenditori del New Jersey a beneficio del governo egiziano. Insieme alla moglie Nadine, Menendez avrebbe ricevuto contanti, lingotti d’oro e regali di lusso. Molti di questi sarebbero stati trovati durante una perquisizione effettuata dalle autorità federali a giugno dello scorso anno, presso la sua residenza a Englewood Cliffs. Gli agenti hanno rinvenuto più di 480 mila dollari in contatti, la maggior parte dei quali all’interno di buste chiuse o “nascosta in vestiti, armadi e in una cassaforte”. I regali ricevuti dalla coppia includerebbero anche una Mercedes-Benz decappottabile. Quest’ultima sarebbe stata donata dagli imprenditori Wael Hana e Jose Uribe, in cambio dei favori del senatore nel quadro di una indagine statale nei confronti di un associato di Hana. I due imprenditori, insieme ad un terzo, Fred Daibes, sono stati tutti incriminati insieme a Menendez. (Was)