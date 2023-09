Usa: New Jersey, governatore chiede a Menendez di dimettersi dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico del New Jersey, Phil Murphy, ha chiesto al senatore Bob Menendez, suo collega di partito, di dimettersi dalla camera alta del Congresso, dopo essere stato incriminato per corruzione. In una nota, Murphy ha affermato che le accuse avanzate nei confronti del presidente della commissione Esteri del Senato sono “seriamente preoccupanti”, andando a toccare “la sicurezza nazionale e l’integrità del nostro sistema giudiziario”. La situazione, ha detto, ha “compromesso la capacità del senatore Menendez di rappresentare i cittadini del New Jersey al Senato: si deve dimettere immediatamente”. (Was)