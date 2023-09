Business news: Germania, Hochtief vuole sfruttare investimenti ferroviari governativi da 40 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs cercherà nuove opportunità di crescita in Germania, dove la sua filiale Hochtief, la principale impresa di costruzioni del Paese, sfrutterà l'investimento che il ministero dei Trasporti tedesco effettuerà fino al 2026 per un importo di circa 40 miliardi di euro nel settore ferroviario. Lo riferisce il quotidiano "La Razon". Hochtief, controllata al 68 per cento da Acs, ha una vasta esperienza in questo mercato, avendo realizzato importanti progetti ferroviari in Paesi come Australia, Stati Uniti, Austria, Canada e Norvegia, mentre in Germania si è aggiudicata rilevanti contratti, soprattutto per strade e ponti, oltre che per la gestione e la manutenzione di edifici pubblici. (Spm)