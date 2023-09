Business news: Spagna, Iberdrola negozia estensione a 1 gigawatt della sua alleanza con Norges

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola e il fondo sovrano norvegese Norges stanno negoziando per estendere il loro accordo sulle rinnovabili a un gigawatt dopo aver firmato un'intesa all'inizio dell'anno. Iberdrola ha venduto una partecipazione del 49 per cento in un portafoglio di 1,1 gigawatt di energie rinnovabili in Spagna, di cui 137 megawatt già in funzione in Castiglia La Mancia e Aragona e 1,2 gigawatt in fase di sviluppo in Andalusia, Estremadura, Aragona, Castiglia e Leon, Madrid, Murcia e Castiglia La Mancia. Questo portafoglio avrà la capacità di fornire energia a più di 700 mila abitazioni ogni anno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", pochi mesi dopo sono iniziate le trattative per espandere questa alleanza di un altro gigawatt. Tenendo conto del prezzo pagato a gennaio, questo nuovo pacchetto sarebbe valutato circa un miliardo di euro, di cui Iberdrola intascherebbe circa 500 milioni di euro. (Spm)