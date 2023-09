Business news: Acs acquisisce 100 per cento dell'autostrada SH-28 in Texas per 284 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Acs è acquisito la proprietà dell'autostrada statunitense SH-288, che circonda la città texana di Houston, dopo aver completato l'acquisto del 21,6 per cento restante del capitale da Blueridge Transportation Group (Btg) per circa 384 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la SH-288 fa parte di un accordo tra Acs e Mundys, principale azionista di Abertis, in base al quale entrambe bilanciano i loro poteri nella concessionaria catalana. Il gruppo guidato da Florentino Perez si è impegnato a cedere il 56 per cento del capitale di questa importante arteria di Houston. La SH-288 diventerà, così, la punta di diamante di Abertis negli Stati Uniti, dove è entrata nel 2021 con l'acquisizione di Elizabeth River Crossings, in Virginia. (Spm)