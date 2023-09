Business news: Spagna, Acciona realizza progetto per riutilizzo scorie biomassa in settore costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona ed Acciona Energia hanno realizzato un progetto pilota per il riutilizzo delle scorie di biomassa nella costruzione dell'autostrada A-68 Arrubal - Navarrete a La Rioja, in Spagna. Secondo quanto riferito in un comunicato, i lavori sono stati eseguiti dalla divisione costruzioni di Acciona per conto del ministero dei Trasporti. In totale, sono state riutilizzate 1.500 tonnellate di scorie di biomassa (un termine comune per indicare le ceneri di fondo delle caldaie) generate durante il processo di combustione per produrre elettricità rinnovabile presso l'impianto di biomassa di Sanguesa. Le scorie di biomassa hanno sostituito con successo il terreno di sottofondo selezionato, "fornendo un'elevata capacità portante e rigidità alla strada, soddisfacendo tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa spagnola in materia di costruzioni stradali". Il riutilizzo delle scorie da biomassa contribuisce all'obiettivo di Acciona e Acciona Energia di dare una "seconda vita" ai rifiuti e ai sottoprodotti derivanti dalla loro attività, promuovendo al contempo l'economia circolare e riducendo le emissioni di CO2 dal processo di costruzione. (Spm)