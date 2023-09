Napolitano: Malan (Fd'I): cordoglio da gruppo Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come presidente del gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del collega senatore nonché presidente emerito Giorgio Napolitano". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, che in una nota aggiunge: "Figura di spicco della Prima Repubblica e tra quelle dominanti della Seconda, a Napolitano va riconosciuto di avere ricoperto gli alti ruoli istituzionali cui è stato chiamato, con grande capacità e dando una forte impronta personale. È doveroso il rispetto di fronte a chi per ben due volte ha rappresentato la nostra Repubblica nella sua più alta carica".(Com)