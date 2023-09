Giustizia: Delmastro (Fd'I), intercettazioni strumento fondamentale, contrastiamo abuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono margini per deprivare la magistratura di strumenti essenziali per contrastare criminalità e corruzione, quali intercettazioni e captatori". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. Lo stesso ha aggiunto "abbiamo, per una questione di civiltà, contrastato l'abuso e il cortocircuito fra indagini e processi mediatici, con il divieto di pubblicazione di intercettazioni irrilevanti, ma l'uso delle intercettazioni e delle captazioni va salvaguardato per contrastare il crimine e accertare la commissione dei più gravi reati. Coniugare la tutela della riservatezza con l'efficienza delle indagini è essenziale, senza fughe in avanti che contrasterebbero con l'esigenza di contrastare criminalità e corruzione", conclude.(Com)