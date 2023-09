Canada-Ucraina: Ottawa stanzia altri 650 milioni di dollari di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha stanziato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore 650 milioni di dollari in tre anni per fornire a Kiev 50 veicoli blindati. Secondo quanto riferisce l’emittente canadese “Ctv News”, verranno inoltre inviati istruttori canadesi per aiutare i piloti ucraini e gli addetti alla manutenzione a utilizzare gli aerei da combattimento donati. Ottawa ha inoltre annunciato 63 nuove sanzioni a individui ed entità coinvolte nel settore nucleare russo, nel rapimento di bambini ucraini e nella generazione e diffusione di disinformazione e propaganda. Il governo federale ha anche annunciato lo stanziamento di parte dei 500 milioni di dollari di sostegno annunciati dal Canada a giugno, nonché finanziamenti aggiuntivi per l’assistenza sanitaria psicologica in Ucraina e alle organizzazioni non governative. (Was)