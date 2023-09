Napolitano: Papa Francesco, riconoscenza per uomo di Stato, conservo grata memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di suo marito, senatore Giorgio Napolitano, ha suscitato in me sentimenti di commozione e al tempo stesso di riconoscenza per questo uomo di Stato che, nello svolgimento delle sue alte cariche istituzionali, ha manifestato grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana, nonchè vivo interesse per le sorti delle nazioni”. Lo scrive Papa Francesco in un telegramma di cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano, inviato alla signora Clio Bittoni Napolitano. “Conservo - scrive il Pontefice - grata memoria degli incontri personali avuti con lui, durante i quali ne ho apprezzato l’umanità e la lungimiranza nell’assumere con rettitudine scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del paese, con il costante intento di promuovere l’unità e la concordia in spirito di solidarietà, animato dalla ricerca del bene comune. desidero esprimere a lei, ai figli e ai familiari la mia vicinanza, assicurando il ricordo nella preghiera. nel porgere le mie condoglianze, invoco su di lei e sulle persone care la consolazione del cuore”.(Rin)