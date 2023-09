Sud Invest: Giannola (Svimez), Pnrr occasione per rimettere Italia fra grandi Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un momento molto delicato e fluido in cui il Pnrr domina la scena senza che siamo esattamente consapevoli di cosa sia. Noi come Svimez da 15 anni stiamo dicendo che il sistema Italia soffre di due grosse penalizzazioni: la prima è il divario nord sud che è tornato quello che era nel 1950, la seconda è il doppio divario perché da almeno vent'anni il nord sta regredendo rispetto alla parte dinamica dell'Europa". Lo ha dichiarato Adriano Giannola, presidente di Svimez, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". "È il momento non alimentare alcuna polemica, ma di ragionare con franchezza. Il Pnrr è una grande occasione, bisogna usarlo prioritariamente per realizzare una reazione a catena che rimetta l'Italia nel suo ruolo di grande Paese europeo e mediterraneo", conclude. (Rin)