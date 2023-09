Napolitano: Barelli (FI), ha inciso con forza nella storia della nostra Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgio Napolitano è stato un Capo di Stato che ha inciso con forza nella storia della nostra Repubblica democratica. Aveva i suoi ideali, la sua visione e li ha sempre seguiti con linearità e determinazione". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, secondo cui il Presidente Napolitano "ha rappresentato il nostro Paese in diverse fasi complesse e difficili e, per questo, la sua scomparsa lascia un segno importante. Siamo vicini alla sua famiglia in un momento di così profondo dolore e ne ricorderemo la grande cultura, la passione politica, il garbo istituzionale”. (Com)