Napolitano: il cordoglio della Compagnia delle opere

- “Compagnia delle Opere si unisce al dolore dei familiari e al ricordo della Nazione del Presidente Giorgio Napolitano. Uomo del dialogo e di autentica visione ha illustrato la Patria e si è impegnato fattivamente per il coinvolgimento di tutte le componenti sociali del Paese, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, anche e soprattutto in ottica sussidiaria”. Così, in una nota, la Compagnia delle opere, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente emerito, Giorgio Napolitano. (Rem)