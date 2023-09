Sud Invest: Durigon (Lega), serve una Cernobbio del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve una Cernobbio del Sud, questa è una grande occasione e possiamo iniziare da qui". Lo ha dichiarato Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali ed esponente della Lega intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali “Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori”. "Gli elementi fondamentali che noi oggi abbiamo in campo - ha aggiunto - danno risultati buoni. Abbiamo dati importanti e sono confortanti. Il Pnrr sta cominciando a funzionare, è un’occasione unica per il nostro Paese e per il sud perché può portare a compimento come effetto traino tutta la nostra Italia. È importante spendere bene queste risorse e che siano efficienti ed efficaci. Inoltre, dobbiamo dare gambe e forza alla Zes altrimenti torneremmo indietro su questa partita. Non possiamo perdere questa occasione”, ha concluso.(Rin)