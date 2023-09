Kosovo-Serbia: Borrell, deplorevole mancanza di impegno per accordo fra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione dei punti principali previsti nel percorso di normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo non è ancora cominciata. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine dell'incontro di alto livello fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. "Ci siamo concentrati sull'attuazione dell'accordo sul percorso di normalizzazione, che è fondamentale per portare avanti il processo di normalizzazione. Nel nostro incontro di maggio, ho dovuto esortare le parti a passare dai negoziati all'attuazione, e questo messaggio è ora ancora più importante, perché è passato un anno intero, da quando abbiamo iniziato le discussioni sull'accordo sul percorso di normalizzazione, e sei mesi da quando ci siamo incontrati a Ocrida per finalizzarlo", ha detto. (segue) (Beb)