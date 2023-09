Kosovo-Serbia: due serbi percossi dalla polizia kosovara a Gracanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani fratelli serbi di 19 e 24 anni sono stati picchiati ieri sera da membri della polizia kosovara nel centro della città di Gracanica, nel nord del Kosovo. Uno dei giovani è stato trasferito all'ospedale della città, dove ha ricevuto assistenza medica, mentre l'altro è stato portato alla stazione di polizia e rilasciato dopo la mezzanotte. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", secondo cui dopo l'accaduto davanti alla stazione di polizia si sono radunate diverse decine di cittadini che hanno protestato per la brutalità della polizia nei confronti della gente del posto. Testimoni oculari hanno affermato che gli agenti della polizia kosovara hanno fermato l'auto nella quale si trovavano i due fratelli e li hanno sanzionati per non aver indossato le cinture di sicurezza. Alla domanda di uno dei due sul perché la multa fosse stata scritta in lingua albanese e non in lingua serba è seguita la reazione della polizia. La sindaca del comune di Gracanica, Ljiljana Subaric, ha affermato che "è stata usata una forza eccessiva durante l'arresto dei giovani".(Seb)