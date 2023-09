Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupazione per aumento tensioni, necessario attuare impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della riunione ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina del 14 settembre a Bruxelles, l'Ue esprime la propria preoccupazione per la mancata attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sul percorso di normalizzazione e del relativo allegato di attuazione, "concordati da entrambe le Parti all'inizio di quest'anno, che sono vincolanti per le stesse e svolgono un ruolo nel loro percorso europeo". È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto Rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata a nome dell'Unione europea. "L'Ue esorta le parti a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede. Ciò significa avviare senza ulteriori ritardi l'attuazione della proposta dell'Ue, che prevede anche l'obbligo per entrambe le parti di dare piena attuazione a tutti i precedenti accordi di dialogo. I lavori per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba devono iniziare senza ulteriori ritardi o precondizioni", continua Borrell. (segue) (Beb)