Balcani: Rama, Russia sfrutta situazione regione per giustificare aggressione Ucraina

- La Russia e altri attori hanno cercato di utilizzare, o meglio abusare, del mutamento della situazione nei Balcani occidentali, in particolare della nascita della Repubblica del Kosovo, “per giustificare i loro sogni – o meglio incubi – imperialisti in Ucraina". Lo ha detto il primo ministro Edi Rama nel suo intervento al Consiglio di sicurezza tenutosi presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Rama ha affermato che "l'abuso del diritto di veto ha tenuto in ostaggio questo Consiglio di sicurezza, lo ha paralizzato, ma non lo ha reso silenzioso, come può testimoniare in questo incontro". "I valori e le regole che ci uniscono, infatti, non devono essere sostituiti dal governo della forza. Il mondo si sta pericolosamente avvicinando al punto in cui potrebbe trasformarsi in una tragedia per tutti noi. Vorrei concludere ricordando l'esperienza dei Balcani occidentali. Voglio ricordare il percorso di crudeltà che può portarci e i costi straordinari che comporta per tutti, compresi coloro che ne sono responsabili", ha sottolineato Rama. (Alt)