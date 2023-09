Kosovo: sale a tre il numero dei cittadini serbi arrestati, l'accusa è crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a tre il numero dei cittadini serbi arrestati ieri dalla polizia kosovara nel nord del Kosovo. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Zoran Kostic è stato messo agli arresti ieri pomeriggio nel distretto di Mitrovica. In precedenza Ilija Elezovic era stato fermato prima di mezzogiorno nella parte settentrionale della stessa città, vicino a una scuola, mentre nelle prime ore del mattino a finire in manette, a Zvecan, era stato Dragan Milovic, un ex poliziotto. I tre sono accusati di crimini di guerra contro la popolazione civile e per decisione della Procura speciale è stata disposta la loro detenzione fino a 48 ore. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dichiarato che gli arresti "rappresentano la continuazione della pulizia etnica del popolo serbo in atto in Kosovo". (Seb)