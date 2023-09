Kosovo: Kfor conduce esercitazione "Robust Ram"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 27 settembre 2023, il Gruppo congiunto di supporto logistico (Jlsg) della Kfor condurrà l'esercitazione "Robust Ram" in alcune località nella parte nord-orientale del Kosovo per testare la prontezza operativa per quanto riguarda le operazioni di libertà di movimento a sostegno della popolazione locale. Lo riferisce una nota di Kfor. La formazione fa parte di un quadro più ampio di attività condotte per mantenere le capacità operative delle principali unità tattiche e di supporto dispiegate nell'ambito della missione Kfor. Durante l'attività, i mezzi Crc (Crowd and Riot Control), nonché i mezzi Fom-D (Freedom of Movement Detachment), saranno schierati per eliminare i posti di blocco nelle vicinanze dell'area di addestramento "Harilaq" e del Campo Novo Selo, strutture mediche, Durante l'esercitazione saranno schierati anche mezzi Psyop, ricognizione e aerei della Kfor. La Kfor conduce esercitazioni di routine a scopo di prova e di formazione per fornire una risposta tempestiva e sicura ogni volta che richiesto. La Kfor cerca di garantire un impatto minimo sulla popolazione civile durante questa attività. La missione Kfor guidata dalla Nato opera in conformità con la risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per fornire un ambiente sicuro e protetto e libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo. (Com)