Napolitano: Brunetta (Cnel), scompare protagonista storia repubblicana

19 luglio 2021

- "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Da oltre settanta anni protagonista della vita politica del Paese, testimone della storia repubblicana, sempre al servizio delle istituzioni e della comunità. Un abbraccio ai suoi familiari, alla moglie Clio e ai figli Giovanni e Giulio". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, presidente del Cnel. (Com)