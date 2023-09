Napolitano: iniziative e pubblicazioni del Senato per ricordare il Presidente Emerito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Repubblica ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano con una serie di iniziative editoriali, pubblicazioni web e video, attraverso il proprio sito web, il canale satellitare e i social media. Il sito www.senato.it rende omaggio al Senatore scomparso oggi con una sua immagine in Aula, pubblicata nella testata del sito, in occasione della prima seduta della XVIII Legislatura, il 23 marzo 2018, presieduta dall'ex Capo dello Stato in quanto senatore più anziano. Nello stesso sito sarà disponibile in formato pdf una pubblicazione dedicata al 98° compleanno dell'ex Capo dello Stato con il resoconto stenografico della seduta n. 82 del 28 giugno di quest'anno, quando in Aula sono intervenuti il Presidente Ignazio La Russa e diversi Senatori per celebrare il genetliaco del Presidente Emerito della Repubblica. In quell'occasione, il presidente La Russa ricordò che proprio quest'anno ricorre l'anniversario dei settant'anni di vita parlamentare di Giorgio Napolitano, eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1953 (II Legislatura). (segue) (Rin)